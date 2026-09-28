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        İcra dosyalarında usulsüzlük iddiasıyla Düzce merkezli operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

        Düzce İcra Dairesinde usulsüzlük şüphesiyle Düzce, Bursa ve Tekirdağ'da "dolandırıcılık, resmi belgede, mühürde sahtecilik ve zimmet" suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 00:27 Güncelleme:
        İcra dosyalarında usulsüzlük iddiasıyla Düzce merkezli operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

        Düzce İcra Dairesinde usulsüzlük şüphesiyle Düzce, Bursa ve Tekirdağ'da "dolandırıcılık, resmi belgede, mühürde sahtecilik ve zimmet" suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak sureti ile dolandırıcılık, resmi belgede, mühürde sahtecilik ve zimmet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 1 icra müdürü ile icra dosya takibi yapan avukat katiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü.

        Bu kapsamda şüphelilerin Düzce İcra Dairesi'nde uzun bir süre işlem yapılmayan ve taraflara ait para bulunan dosyalar hakkında vatandaşlara ilamsız icra takibi başlatarak ve sahte mühür ile kaşeler kullanarak tebligat yapılmış gibi gösterdikleri tespit edildi.

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        Zanlıların, icra dairesinde alacakları olan ve uzun süre bunları almayan vatandaşları tespit ederek bu yolla dosya tarafı olmayan 3. şahıslara usulsüz şekilde para aktardıkları belirlendi.

        Soruşturma çerçevesinde Düzce, Bursa ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Ö, Z.Ç, S.E, A.Ö. ve S.Y. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.Ö, Z.Ç, S.E. ve A.Ö. tutuklandı.

        S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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