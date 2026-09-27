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        Alzheimer hastaları yaşamlarına hareket kattı

        ÖMER ÜRER - Düzce'de Alzheimer hastaları, spor yaparak yaşamlarına hareket kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Alzheimer hastaları yaşamlarına hareket kattı

        ÖMER ÜRER - Düzce'de Alzheimer hastaları, spor yaparak yaşamlarına hareket kattı.

        Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Sosyal Hizmetler müdürlükleri, "Spor Şehri Düzce" çalışmaları kapsamında Alzheimer hastalarına yönelik "Yaşsız Hareket" projesini Alzheimer Farkındalık Ayı eylül ayında hayata geçirdi.

        Proje kapsamında, belediye bünyesindeki Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde ücretsiz hizmet alan 65-80 yaş arasındaki yaşlılara, uzman eğitmenler eşliğinde haftada iki gün spor yaptırılıyor.

        Haftanın belirli günlerinde toplu taşıma aracıyla en fazla 25 kişilik grup halinde Merkez Park Spor Merkezi'ne getirilen Alzheimer hastaları, yürüyüş, egzersiz, ritim ve denge hareketleri yapıyor.

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        Alzheimer hastaları, spor yaparak hem zinde kalıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

        - "Büyüklerimiz, bizim kıymetlilerimiz"

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, AA muhabirine, projenin Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimiyle başlatılan "Spor Şehri Düzce" çalışmaları kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

        Projeyle Alzheimer hastalarının zihinsel ve bedensel sağlıklarını korumalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Yalçın, "Alzheimer ayı olduğu için kıymetli büyüklerimiz için 'Yaşsız Hareket' projesini hayata geçirdik. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Uzman eğitmenler tarafından sabah sporlarını bizimle yapmalarını istedik. Onlar da uygun gördü, projemizi uyguluyoruz." dedi.

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        Yalçın, Alzheimer hastalarını fiziksel anlamda yormadan spor yaptırdıklarını dile getirerek, projeyle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.

        Bakım merkezi sorumlusu Özge Mert de fiziksel aktivitelerin, yaşlıların denge koordinasyonunu ve kas güçlerini korumak için önemli olduğunu söyledi.

        Mert, yaşlıların günlük hareketlerinin sınırlandırılmaması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Yaşlılarımıza saygı anlamında onlara hizmet ediyoruz. Yaşlı bireylerle yaşayan aile yakınlarına biz 'Her şeyin aşırısı zarar.' diye uyarılarda bulunuyoruz. Onlar ev işlerinde sularını alabilsinler, yemeklerini yapabilsinler istiyoruz çünkü fiziksel aktiviteler hem kas güçlerini koruyararak yatağa bağımlı hale gelmelerini engelliyor hem de hafıza ve bilişsel olarak onlara çok iyi geliyor."

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        Spor yapmanın Alzheimer hastaları için de önemli olduğunu anlatan Mert, "Yaşlılarımız, birlikte hareket ettiklerinde sosyalleşiyor ve iyileşme gösteriyor. Birlikte hareket etmek, aktivitede bulunmak, Alzheimer hastalığının psikolojik etkilerini azaltıyor." dedi.

        - "Sağlığımız için egzersiz yapmak güzel"

        Bakım merkezi sakinlerinden 67 yaşındaki Ayşe Güven, spor faaliyetlerine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sağlığımız için yapılıyor, ben de katılmaya gayret gösteriyorum. Ellerimizden başlayarak bütün vücudumuza ve beynimize hitap edecek egzersizler yaptırıyorlar. Sağlığmız için egzersiz yapmak güzel." ifadelerini kullandı.

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        77 yaşındaki Hasan Aslanpay ise spor yapmanın kendisine ilaç gibi geldiğini söyledi.

        Spor yapmayı sevdiğini belirten Aslanpay, "Bizi alıyorlar, getiriyorlar ve geri bırakıyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Kendimi çok zinde hissediyorum. Kendimi 25-30 yaşındaymış gibi dinç hissediyorum." dedi.

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