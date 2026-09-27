2. Efteni Duatlonu yapıldı

Etkinlik sonunda sporculara plaket ve madalya, genel klasmanda ilk 3'e girenlere de para ödülü verildi.

Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan'ın startını aynı noktada verdiği organizasyonda yer alan 23 ilden 230 sporcu, ilk olarak 4 kilometrelik Hermes Koşusu ile mücadeleye başladı.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu, Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka Belediyesi, İl Özel idaresi tarafından düzenlenen Efteni Duatlonu öncesi sporcular, Gölyaka Kültür Park'ta antrenman yaptı.

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