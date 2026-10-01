Düzce'de "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" etkinliği düzenlendi

Düzce'de "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'ne ziyaret programı düzenlendi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde hizmet veren Bakım Merkezi'ndeki etkinliğe Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç katıldı.

Ziyarette merkezden hizmet alan yaşlılarla sohbet edildi, merkezde aldıkları hizmetle ilgili görüşleri dinlendi.

Kılıç, yaşlıları ziyaret etmenin öneminden bahsederek, "Büyüklerimiz bizim için çok kıymetli. Onların yüzündeki tebessümü görmek her şeye değer. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. İyi ki varlar, hep var olsunlar." dedi.

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Yaşlılar da kendilerine gösterilen ilgi ve günlük etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.