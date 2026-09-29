Düzce'de elverişsiz hava şartlarından etkilenen 7 balıkçı teknesi zarar gördü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu.
Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, yer yer liman içini koruyan mendireği aşarak Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki 7 tekneye zarar verdi.
Batan teknelerden bazıları şiddetli rüzgarın etkisiyle barınağın kıyı kısmına sürüklendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı.
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