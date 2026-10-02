Anadolu Otoyolu'nda devrilen parfüm yüklü tır trafiği aksattı

Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde birer şerit kapatıldı. Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazada sürücü Anar Y. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü ayakta tedavi etti.

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