Düzce'de fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Bu arada, polis kamerasınca kaydedilen operasyona ait görüntüler basınla paylaşıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen salonlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü masaj salonu işletmecisi, 4'ü çalışan olmak üzere toplam 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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