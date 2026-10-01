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        Düzce'de fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Düzce'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Düzce'de fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Düzce'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen salonlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü masaj salonu işletmecisi, 4'ü çalışan olmak üzere toplam 7 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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        Bu arada, polis kamerasınca kaydedilen operasyona ait görüntüler basınla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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