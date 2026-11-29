DÜZCE'de, D-100 kara yolu üzerindeki Olimpiyat Kavşağı'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Ambulansın devrildiği kaza anı, kavşakta bulunan bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 kara yolu üzerindeki Olimpiyat Kavşağı'nda meydana geldi. Özel bir hastaneden Atatürk Devlet Hastanesi'ne hasta nakli yapan Emrah B. yönetimindeki 81 FE 909 plakalı ambulans, kavşaktan geçmek istediği sırada dönüş yapan Sedat K. idaresindeki 34 ANB 245 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans, devrildi. Kazada ambulansta bulunan Afganistan uyruklu hasta, Samir F. ve yakını Sahat G. ile ambulans görevlisi sağlık personeli Sümeyye O. ve otomobil sürücüsü Sedat K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaza anı, o sırada kavşakta bulunan bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.