– Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Yığılca'da toplum sağlığı konusunda bilinç oluşturmak ve kanser hastalıklarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi. Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda gerçekleştirilen eğitim, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yapıldı. Düzenlenen programla akciğer kanseri ve lösemi konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması, erken teşhisin önemine dikkat çekilmesi ve vatandaşların bu hastalıklar hakkında bilinçlendirilmesi hedeflendi. Gerçekleştirilen farkındalık eğitimiyle kanserle mücadelede bilinçli toplum oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlandı.