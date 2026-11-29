Yığılca'da kanser ve lösemi farkındalık eğitimi düzenlendi
– Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
– Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
Yığılca'da toplum sağlığı konusunda bilinç oluşturmak ve kanser hastalıklarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi. Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda gerçekleştirilen eğitim, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yapıldı. Düzenlenen programla akciğer kanseri ve lösemi konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması, erken teşhisin önemine dikkat çekilmesi ve vatandaşların bu hastalıklar hakkında bilinçlendirilmesi hedeflendi. Gerçekleştirilen farkındalık eğitimiyle kanserle mücadelede bilinçli toplum oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.