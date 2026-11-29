– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla Çilimli'de planlama ve süreç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ara tatil sonrası yürütülecek çalışmalar, eğitim projeleri ve eğitim öğretim süreçleri ele alındı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ilçeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Çilimli ilçesinde toplantı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe millî eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda, il genelinde sürdürülen eğitim öğretim faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, ara tatilin ardından hayata geçirilecek çalışmalar, planlanan projeler ve eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitimde kalitenin artırılması, okullarda yürütülen çalışmaların daha etkin hale getirilmesi ve ilçeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular üzerinde duruldu. Karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.