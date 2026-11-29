Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, bir yılda 90’ın üzerinde Bilim Kafe etkinliği düzenleyerek bilimsel bilgiyi vatandaşlarla buluşturdu. Bilim Kafe, bu kez Gölyaka’nın Kuyudüzü köyüne konuk oldu.

Bir Hücreden Bir Ormana: Bitkilerin Gizemli Dünyası başlığıyla gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinliğinde, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Çakmak davetli konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Gör. Duygu Özdemir Cömert, Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi olarak, köy köy, meydan meydan giderek, tarımdan sağlığa, spordan sanata kadar birçok alanda halkı bilgilendirmeyi amaç edindiklerini ifade etti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında Düzce Üniversitesi’nde Bilim İletişimi Ofisi’ni kurduklarını ve bir yılda 90’ın üzerinde Bilim Kafe etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Cömert, bilimsel bilgiyi halkla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Düzce Üniversitesi’nde üretilen bilginin paylaşıldıkça anlam kazandığına dikkat çeken Cömert, katkıları için davetli konuşmacı Doç. Dr. Taylan Çakmak’a teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

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Konuyla ilgili bilgi ve tecrübelerini aktaran Taylan Çakmak, bilimle toplumu bir araya getiren Düzce Üniversitesi’ne teşekkür ederek sözlerine başladı. Eğitim ve kariyer hayatından bahsederek toprakla başlayan ilişkisini samimi bir üslupla paylaşan Çakmak, yeni nesle üreticiliği ve tarım sevgisini aşılamanın önemi üzerinde durarak, genetiğimizde olan tarım mirasını ortaya çıkarmanın hepimizin asli görevi olduğunu vurguladı.

Son dönemde bitkilerin laboratuvar ortamında üretilmesi konusuna eğildiğini ifade eden Çakmak, Düzce Üniversitesi’nde bu alanla ilgili Doku Kültürü Laboratuvarı bulunduğunu söyleyerek, bu çalışmalarla yüksek miktarda bitkinin yetiştirilebildiğini sözlerine ekledi. Fide ve fidancılık sektöründe bu tekniğin kullanıldığını belirten Çakmak, konuyla ilgili proje hazırladığını ifade etti. Projede tek gövdeli fındık üretimi konusuna çalıştıklarını söyleyen Çakmak, bunu üretmeyi başardıklarında aşılamayla kuraklığa daha dayanıklı formu çiftçilerin kullanımına sunmayı amaçladıklarının altını çizdi. Projede fındığın alternatifi olabilecek yaban mersini, ahududu, böğürtlen gibi türler üzerinde de denemeler yaptıklarını dile getirdi. Bu teknikle bir laboratuvarın fabrika gibi yüksek miktarda fide üretimi yapan işletmeye dönüşebileceğine de dikkat çeken Doç. Dr. Taylan Çakmak, gençlere bu teknolojileri öğretmenin ve sevdirmenin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

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Bu çalışmaların sabır ve zaman gerektirdiğine işaret eden Çakmak, tarımsal üretimde 100 yıl sonrasına bugünden hazırlanmanın gerekliliğini önemle vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

Sorucevap bölümü ile devam eden Bilim Kafe etkinliği, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert tarafından Doç. Dr. Taylan Çakmak’a teşekkür belgesi takdim edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.