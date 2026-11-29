Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kent genelinde eş zamanlı olarak devam eden projeleri yerinde inceledi. Özlü, projelerin sorunsuz ve hızla ilerlediğini belirtti.

Düzce’nin çehresini değiştirecek yatırımları yakından takip eden Başkan Faruk Özlü, hafta sonu mesaisinde yapımı devam eden projeleri ziyaret etti. Özlü’nün ilk durağı, cami, çarşı ve meydan konseptiyle yeniden düzenlenen Cedidiye Kent Meydanı oldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Özlü, şehrin merkezine yeni bir kimlik kazandıracak projenin önümüzdeki haftalarda açılacağını kaydetti.

19 Mayıs Spor Kampüsü’nde çalışmalar sürüyor

Futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yanı sıra 5+1 spor salonunun yer aldığı Kiremitocğı Mahallesi'nde inşa edilen 19 Mayıs Spor Kampüsü’nü de ziyaret eden Başkan Özlü, devam eden çalışmaları inceledi. Özlü gençlerin burayı çok seveceğini söyleyerek projenin tamamlanmasıyla Düzce’nin spor altyapısına önemli bir yatırım daha kazandırılmış olacağını kaydetti.

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Düzce yeni bir simge esere kavuşacak

Başkan Özlü’nün bir diğer durağı ise Türkiye’nin 81 ilinden getirilen taşlarla inşa edilen Anıt Eser oldu. Yapım çalışmalarını inceleyen Özlü, zemin ve birinci kat çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını yakın zamanda çatı aşamasına geçileceğini ifade etti. Başkan Özlü Anıt Eser'in 2027 yılında hizmete açılacağını, Düzce’nin yeni simge eserlerinden biri olacağını belirtti.

Sanayi sitesinde çevre düzenlemelerine başlandı

Mesaisinin son durağında 162 dükkandan oluşan BELTAŞ Sanayi Sitesi’nin 2. ve 3. etap çalışmalarını inceleyen Başkan Özlü, gelinen aşamaya ilişkin ilgililerden bilgi aldı. Özlü, projede yol ve çevre düzenleme çalışmalarına geçildiğini söyleyerek, "Burada çok yoğun bir çalışma var. Bir yandan dükkanlarımızdaki çalışmalar devam ederken diğer yandan çevre ve yol düzenleme çalışmalarına başladık. Burayı da kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Özlü, projelerin planlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlediğini, hayata geçirilen yatırımlarla Düzce’nin sınıf atlayacağını kaydetti.