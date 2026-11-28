Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında 'Dijital Oyun Tasarımı’ söyleşisinde liseli gençleri bir araya getirdi.

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, bilimseverlere yönelik etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Teknolojik gelişmeleri her kesime ulaştırma misyonu ile hareket eden merkez son olarak, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Bilim Söyleşileri doğrultusunda Düzce Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr. Ör. Üyesi Mustafa Hikmet Aydıngüler tarafından ‘Dijital Oyun Tasarımı’ başlığı altında söyleşi gerçekleştirildi.

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Söyleşiyi değerlendiren lise öğrencileri etkinliğin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, oyun tasarımı konusunda yeni bilgiler öğrendiklerini belirterek, etkinlik için Düzce Belediyesi ve Bilim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.