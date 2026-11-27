AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, "Kardeşliği filizlendiren, köklerimizi güçlendiren ve Türkiye’yi büyütürken yeşili de büyüten bu projeyi çok anlamlı buluyorum." dedi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde AK Parti İl Başkanlığı tarafından şehitlerin, hayatını kaybeden basın mensuplarının ve AK Parti'ye hizmet etmiş teşkilat mensuplarının isimlerinin yaşatılması amacıyla "Geçmişimize Vefa, Geleceğe Yeşil Bir Miras" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Ayan, partisinin kuruluşunun 25’inci yılı kapsamında 25 milyon ağaçlık hedef belirlediklerini ve bu çalışmanın başlangıcını Düzce'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Etkinliğin çok kıymetli olduğunu söyleyen Ayan, "Bugün aramızda olmayan ancak çok büyük emekleri bulunan teşkilat mensuplarımızın, milletvekillerimizin, gazetecilerimizin ve şehitlerimizin isimleri de bu hatıra ormanında yaşayacak." diye konuştu.

Ayan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye ile kardeşliğimizi büyüteceğiz. Bugün bunu Düzce'de, Türkiye'nin tüm renklerinin temsil edildiği, kardeşlik ve dostluk içerisinde yaşayan bir şehirde gerçekleştiriyor olmak ayrıca çok kıymetli. Bizim köklerimiz bir ama çiçek açtığımız zaman çiçeklerimiz rengarenk. Onun için Düzce'miz çok güzel bir örnek. Düzce'mizden tüm Türkiye'ye dostluğun ve kardeşliğin mesajını hep birlikte veriyoruz. Biliniz ki bugün biz burada fidan dikerken tüm şehirlerimiz toprağa emek veriyor. Toprağa emek veren tüm kardeşlerime, hepinize çok teşekkür ediyorum."

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Dikilen fidanların gelecek nesillere bırakılacak önemli miras olduğuna dikkati çeken Ayan, "Bugün bu fidanların can suyunu biz vereceğiz ama gölgesinde bizim çocuklarımız oturacak. Onun için çok kıymetli. Geleceğe hatıra bırakıyoruz. Kardeşliği filizlendiren, köklerimizi güçlendiren ve Türkiye'yi büyütürken yeşili de büyüten bu projeyi çok anlamlı buluyorum çünkü 'Türkiye'yi büyütürken yeşili de büyütelim.' dedik. Bizim yeşile verdiğimiz kıymet sadece doğayla sınırlı değil, insana verdiğimiz kıymet kadar geniş. Bu yeşil alanlar, tıpkı millet bahçelerinde olduğu gibi gelecekte çocuklarımızın gölgesinde oturacağı, bugün ise şehirlerimizde sosyalleştiğimiz, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirdiğimiz alanlardır hem yeşili hem de kardeşliği büyüttük." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de kentin doğal güzelliklerine, orman varlığına, tarım, sanayi ve turizm potansiyeline dikkati çekerek Düzce'nin çok kıymetli şehir olduğunu söyledi.

Keşir, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin orman ve ağaç varlığını artıran iktidar olduklarını kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise hatıra ormanının gelecek nesiller için hayırlı olması temennisinde bulundu.