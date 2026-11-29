Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin farklı noktalarında gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 500 şahıs kontrol edilirken, 500 araç sürücüsü denetlendi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması, suç ve suç unsurlarının önlenmesi amacıyla geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirdi. İl merkezinin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Asayiş, Yunus timleri, Trafik ve İHA Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

2 bin 500 şahıs, 500 araç sürücüsü denetlendi

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Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 2 bin 500 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 500 araç sürücüsü de trafik yönünden denetlendi.

Denetimler sırasında eksiklikleri ve kural ihlalleri tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem uygulandı.