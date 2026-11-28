Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, ‘işin özü çalışmak ve üretmek' anlayışıyla kendi fidanını kendi yetiştirmeye devam ediyor. Akademi, tamamı belediye bünyesinde çelik ile köklendirme yöntemiyle üretilen Leylandi fidanlarının repikaj sahasına dikimini Tarım Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tarım lisesi öğrencileri ile birlikte Tarım Akademisinde üretilen fidanları toprakla buluşturdu. Üretim vizyonunu Leylandi ile sınırlandırmayan Tarım Akademisi, seraları ve üretim sahalarında birçok farklı ağaç, çalı ve peyzaj bitki türünü de kendi bünyesinde çoğaltıp, büyütüyor ve Düzce'nin iklimine uyumlu hale getirme yönünde çalışma gerçekleştiriyor. Tarım Lisesi öğrencilerinin katılımıyla repikaj sahasına dikilen fidanlar, ayrıca, boylanıp geliştikten sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü aracılığıyla Düzce'nin parklarında, refüjlerinde ve yeşil alanlarında toprakla buluşturulacak. Akademi, yapmış olduğu çalışma ile Düzce Belediyesi'nin dışa bağımlılığını azaltırken, kamu kaynaklarının korunmasına ve Düzce'nin kendi yetiştirdiği değerlerle yeşertilmesine önemli katkı sağlamış olacak. Seralarda ve sahalarda taflan, ardıç, oya ağacı gibi süs bitkileri, tıbbiaromatik bitkiler ile sığla, çınar, defne ve ıhlamur gibi ağaç fidanlarının da çoğaltıldığı Tarım Akademisinde, Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında yerli sebze tohumları da üretilip vatandaşlara ulaştırılırken, hasat edilen ürünler de ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

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Akademi aynı zamanda seracılık, arıcılık, aşılama, mantar yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda da sertifikalı eğitimler vermeyi sürdürüyor.