Düzce'de üzerine ağaç dalı düşen 2 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda üzerine ağaç dalı düşen 2 kişi yaralandı.
Giriş: 28.11.2026 - 15:19 Güncelleme:
Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda üzerine ağaç dalı düşen 2 kişi yaralandı.
Hacıyeri köyü kırsalında ormandan yakacak odun ihtiyacını karşılayan R.H. ve U.H'nin üzerine ağaç dalı düştü.
R.H. ve U.H, yaralandı, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
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