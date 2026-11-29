Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vatandaşlarla birebir iletişim kurmak ve mahallelerin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla sürdürdüğü mahalle sohbetlerine Konuralp Şehit Kemal Işıldak Mahallesi ile devam etti. Özlü, "İşleri yaparken iki tane rehberimiz var. Bir tanesi bu kitapta size verdiğimiz sözlerin gerçekleştirilmesi. İkincisi de bu mahalle toplantılarında sizlerden gelen taleplerin yerine getirilmesi" dedi.

Başkan Faruk Özlü, mahalle sohbetleri kapsamında Konuralp Şehit Kemal Işıldak Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda mahalle halkının talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Özlü, ‘Düzce İçin 100 Proje’ çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

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Düzce Belediyesi olarak bundan 2,5 yıl önce Düzcelilere bir söz verdiklerine atıfta bulunan Özlü, "Düzce için 100 proje yapacağız dedik. Bunları da bir kitapta paylaştık. Bu kitap hala geçerli. Biz bu kitaptaki projeleri yerine getirmeye çalışıyoruz. İşleri yaparken iki tane rehberimiz var. Bir tanesi bu kitapta size verdiğimiz sözlerin gerçekleştirilmesi. İkincisi de bu mahalle toplantılarında sizlerden gelen taleplerin yerine getirilmesi" şeklinde konuştu.

Doğalgaz talebi başta olmak üzere çöp konteyner, ulaşım hatlarının mahalleden geçmesi yönündeki talepler ile kanal temizliği ve park taleplerini dinleyen Başkan Özlü, ilgili birim müdürlüklerinin gereken çalışmaları yapmaları yönünde talimatlarını verdi.

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Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunulurken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sportif, Çocuk Üniversitesi ise boyama etkinlikleri düzenledi.