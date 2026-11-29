Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ‘Düzce Turizm Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, çarpıcı konulara değinerek doğru bir işin peşinde olduklarına dikkati çekti. Özlü, "Biz turizmi sadece bir il bazında yürütülecek faaliyet olarak görmüyoruz. 7 il ile birlikte yakın Karadeniz destinasyonu oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Düzce Turizm Master Planı çerçevesinde şehrin eşsiz turizm potansiyelini değerlendirmek, sürdürülebilir turizm vizyonu oluşturmak ve geleceğe yönelik stratejileri ortak akılla belirlemek amacıyla düzenlenen ‘Düzce Turizm Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

"İlimiz adına önemli bir çalışma"

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Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Düzce Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, turizmin Düzce’nin yitik malı olduğunu ve bunu elde etmek için büyük gayret gösterdikleri söyledi. Yılmaz, "Ortak bir turizm vizyonu oluşturmak üzere Başkanımızın da önderliğinde kıymetli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sayesinde ilimizin turizm potansiyelinin tamamı detayları ile ele alınmış olacak. İlimiz açısından çok kıymetli bir çalışma. Bu noktada emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere çalışma arkadaşlarını, turizm müdürlüğü personelimizi, bu projede görev alan akademisyen hocalarımızı ve sektör temsilcilerimizi kutluyorum. Çalışmanın hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum" dedi.

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"Ortaya konan hedefler çerçevesinde çalışacağız"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Turizm master planı fikri bizim daha önce Düzce’nin önümüzdeki 50 yıl hangi istikamete gitmesi gerektiğine ilişkin yaptığımız bir çalıştaydan doğdu. Her yerde söylüyorum. Dört alan tartışmıştık tarım, turizm, sanayi ve ticaret. Biz gördük ki Düzce’de en zayıf olduğumuz alanların başında turizm geliyor. Oysa bu coğrafyanın çok önemli değerleri var. Ya bilinmiyor ya nakde dönüştüremiyoruz. İnsanımızın turizmden para kazanmanın tadını alması lazım. O şekilde sürdürülebilir olur. Dolayısıyla turizm master planı bize lazım. Önümüzdeki projeksiyonu bilmek için hedeflerimizi bilmek için. Bu maksatla başka şehirlerde turizm master planları yapmış değerli bir ekiple çalışıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar bunu bitireceğiz. Bu planda ortaya konan hedefler çerçevesinde çalışacağız" dedi.

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Yakın Karadeniz turizm destinasyonu

Geçtiğimiz hafta Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerini ziyaret ettiğini ve turizm ile ilgili görüşlerini aktardıklarını belirterek konuşmasına devam eden Başkan Özlü, "Biz turizmi sadece bir il bazında yürütülecek faaliyet olarak görmüyoruz. Bir destinasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bir GAP turu gibi. Batı Karadeniz dediğimiz Sakarya ve Samsun arasında kalan bölgedeki bu 7 ili müşterek ele alıp, bu 7 il ile birlikte bir yakın Karadeniz turizm destinasyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar gerçekten zahmetli işler. İnsanların inanması lazım. Yaptığımız ziyaretlerde belediye başkanlarını ziyaret ettik, görüşlerimizi anlattık. Parti ayrımı yapmaksızın bunu gerçekleştirdik. Önemli olan bu coğrafyanın potansiyelinin olması. Özel idare ve TSO’ları da ziyaret ettik anlattık. Valilerimize de mektup yazdım. 7 ilin de bu amaca konsantre olması lazım" şeklinde konuştu.

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Batı Karadeniz turizm ve tanıtma birliği

"Çalıştayda ortaya çıkacak sonuçlar bizim hedeflerimiz olacak" cümleleriyle açıklamalarını sürdüren Özlü, "Bu hedefler kapsamında çalışacağız. Benden önce kurulmuş olan Batı Karadeniz Kalkınma Birliği diye bir birlik var. Çok sayıda il ve ilçe belediyesi üye. Bu birliği de gözden geçirdik ve tüzüğü değiştirdik. Adını da değiştirdik. Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği. Çevre Bakanlığımızca da onaylandı. Dolayısıyla biz bu birlik eliyle bu bölgede turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine çalışacağız. Bu çalışmanın hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Biz doğru bir işin peşindeyiz" dedi.

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Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın öğleden önceki son bölümünde Ürdün’lü akademisyen Dr. Abdallah Barakat, ‘Düzce’de Turizmin Geliştirilmesi, Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehdit Analizi’ başlığı altında sunum gerçekleştirirken, Turizm Master Planı Koordinatörü Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Tuna da Düzce’nin turizm potansiyelinin ortaya çıkartılması noktasında devam eden çalışmalarına yönelik sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise kurum, kuruluş ve işletme yetkililerinin yer aldığı masalarda ‘Sürdürülebilir ve Erişilebilir Destinasyon Yönetimi ve Yerel Kalkınma’, ‘Yatırım, Finans, Konaklama ve ‘Seyahat İşletmeciliği, Turizmde Dijitalleşme ve Tanıtım’ ile ‘Alışveriş ve Hediyelik Eşya’ başlıklarına yönelik görüş alış verişinde bulunuldu.

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Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Düzce Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kamu kurum yöneticileri, akademisyenler, turizm firma yetkilileri ve davetliler katılım sağladı.