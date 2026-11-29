Düzce'nin Çilimli ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2026 yılı kasım ayı Olağan Genel Kurul Meclis Toplantısı için bir araya geldi. Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, birliğin olağan genel kurul süreci kapsamında meclis toplantısı yapıldı. Köylere yönelik hizmetlerin yürütülmesinde önemli görev üstlenen Çilimli Köylere Hizmet Götürme Birliği, kırsal bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

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