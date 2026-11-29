Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi
Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarla boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı balıkçılar denize açılamadı.
Avlanmaya çıkamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
- Zonguldak
Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği yaklaşık 5 metreye ulaştı, balıkçılar denize açılamadı.
Dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Kent sakinlerinin fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinde dalgalar nedeniyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte güçlük çekti.
Öte yandan, teknelerin ve sandalların çevresinde toplanan çöpler ve pet şişeler suyun yüzeyini kapladı.
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