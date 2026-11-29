Uygulamalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 45 fişek ve 3 kesicidelici alet ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen asayiş uygulamaları kapsamında, 1622 Kasım tarihleri arasında 5 bin 727 şahıs sorgulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda aranan 28 kişi yakalanırken, bunlardan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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