Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, 1622 Kasım 2026 tarihleri arasında toplam 29 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekiplerinin çalışmaları kapsamında 46 bin 332 adet sentetik evza, 285 gram sentetik kannabinoid, 105 gram skunk, 20 gram esrar, 2,51 gram metamfetamin yanı sıra 2 adet payp da ele geçirildi.

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