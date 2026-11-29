– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) tarafından, okullarda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla okul müdürleri ve müdür yardımcılarına iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi temel eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği standartlarını geliştirmek amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kuracak okulların müdür ve müdür yardımcılarına yönelik eğitim programı düzenlendi. İSGB eğitim salonunda gerçekleştirilen programda katılımcılara, ISO 45001 standardının temel esasları ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine ilişkin dokümantasyon süreçleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimle birlikte okul yöneticilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması, eğitim kurumlarında olabilecek risklerin önceden belirlenmesi ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması hedeflendi. Düzenlenen programın, okullarda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin etkin şekilde uygulanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.