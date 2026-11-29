Düzce’de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 5 bin 507 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 904 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 143 araç trafikten men edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdürdü. Son bir hafta içinde yapılan uygulamalarda 5 bin 507 araç ve sürücü denetlendi. Denetimler kapsamında 307 motosiklet kontrol edilirken, 10 okul servisi de incelemeden geçirildi. Kurallara uymadığı belirlenen 904 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 143 araç trafikten men edildi.

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Trafik denetimlerinde 213 sürücüye hız ihlali, 54 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 28 sürücüye kask kullanmama, 18 sürücüye emniyet kemeri takmama, 12 sürücüye alkollü araç kullanma ve 10 sürücüye seyir halinde telefon kullanma nedeniyle işlem yapıldı.

Ayrıca 9 sürücüye ses ve gürültü, 8 sürücüye ise abartı egzoz ihlali nedeniyle cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini vurguladı.