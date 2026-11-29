– Erkekler Voleybol 1. Ligi 10 hafta karşılaşmasında Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Galatasaray'ı 31 mağlup eti.

Konuralp Beyleri Düzce Belediye Spor Akademisi Voleybol Takımı, ligdeki başarılı performansını Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle sürdürdü. Galatasaray'ı da 31 mağlup eden Düzce temsilcisi, taraftarına bir kez daha sevinç yaşattı. Konuralp Beyleri, bu hafta sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelede etkili bir performans ortaya koyan ekip, rakibini 31'lik skorla geçerek önemli bir galibiyete imza attı. Üst üste güçlü rakiplerini mağlup eden Konuralp Beyleri, ortaya koyduğu performansla şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü.

REKLAM

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, galibiyette emeği geçen sporcular, kulüp yöneticileri, antrenörler ve takıma destek veren taraftarlar tebrik edilerek, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşma temennisinde bulunuldu.

Maçta birinci set 2426, ikinci set 2515, üçüncü set 2514 ve dördüncü set 2520 bitti.