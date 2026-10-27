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        Araçta gizli bölmede uyuşturucuya 2 gözaltı

        Düzce'de araçta gizli bölmeye saklanmış 405,16 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Araçta gizli bölmede uyuşturucuya 2 gözaltı

        Düzce'de araçta gizli bölmeye saklanmış 405,16 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan adli aramalarda, 101 gramı şüphelilerden birinin üzerinde, 304,16 gramı ise aracın vites bölümünün altındaki gizli bölmede saklı halde toplam 405,16 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 2 dijital materyal ve 3 bin 955 TL ele geçirildi.

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        Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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