Çevreyi kirletenler kameradan tespit edilip, cezai işlem uygulanıyor

Düzce'de kamusal alanlara gelişigüzel çöp atanlar kameralardan tespit edilerek, idari para cezası uygulanıyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevre temizliği konusunda denetimlerini sürdürürken, şehir merkezinde çevreye gelişigüzel çöp atanlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilerek, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası veriliyor. Ekipler aynı suçun tekrarlanması halinde ceza miktarlarının katlanarak arttığını belirterek, "Çevremiz hepimizin ortak sorumluluk alanıdır. Çevreyi kirletmenin cezası gerçekten çok ağır. Temiz şehir Düzce anlayışımız çerçevesinde biz de şehir merkezinin belli noktalarına yerleştiren kameraları izliyoruz. Bu kameralar 24 saat kayıt alıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda dikkatli ve duyarlı olmalarıdır. Şikayet olduğunda ve kameralardan böyle bir suç tespit ettiğimizde mutlaka cezai yaptırımları uyguluyoruz. Lütfen hep birlikte çevremizi temiz tutalım" ifadelerini kullandı.