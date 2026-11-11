Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Çevreyi kirletenler kameradan tespit edilip, cezai işlem uygulanıyor

        Çevreyi kirletenler kameradan tespit edilip, cezai işlem uygulanıyor

        Düzce'de kamusal alanlara gelişigüzel çöp atanlar kameralardan tespit edilerek, idari para cezası uygulanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Çevreyi kirletenler kameradan tespit edilip, cezai işlem uygulanıyor

        Düzce'de kamusal alanlara gelişigüzel çöp atanlar kameralardan tespit edilerek, idari para cezası uygulanıyor.

        Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevre temizliği konusunda denetimlerini sürdürürken, şehir merkezinde çevreye gelişigüzel çöp atanlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilerek, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası veriliyor. Ekipler aynı suçun tekrarlanması halinde ceza miktarlarının katlanarak arttığını belirterek, "Çevremiz hepimizin ortak sorumluluk alanıdır. Çevreyi kirletmenin cezası gerçekten çok ağır. Temiz şehir Düzce anlayışımız çerçevesinde biz de şehir merkezinin belli noktalarına yerleştiren kameraları izliyoruz. Bu kameralar 24 saat kayıt alıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda dikkatli ve duyarlı olmalarıdır. Şikayet olduğunda ve kameralardan böyle bir suç tespit ettiğimizde mutlaka cezai yaptırımları uyguluyoruz. Lütfen hep birlikte çevremizi temiz tutalım" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Sanayinin çevresine bin 500 fidanla yeşil kalkan
        Sanayinin çevresine bin 500 fidanla yeşil kalkan
        Düzce'de Aydınpınar caddesi trafiğe kapatıldı Sürücülere alternatif güzerga...
        Düzce'de Aydınpınar caddesi trafiğe kapatıldı Sürücülere alternatif güzerga...
        Akçakocalı Kıbrıs gazileri 52 yıl sonra yeniden Kıbrıs'ta
        Akçakocalı Kıbrıs gazileri 52 yıl sonra yeniden Kıbrıs'ta
        DTSO Disiplin kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
        DTSO Disiplin kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
        Yarım kalan lise hayaline 55 yıl sonra yeniden sarıldı: 71 yaşında sıralara...
        Yarım kalan lise hayaline 55 yıl sonra yeniden sarıldı: 71 yaşında sıralara...
        Düzce'den AB ülkelerine 11 bin 249 ton fındık ihraç edildi
        Düzce'den AB ülkelerine 11 bin 249 ton fındık ihraç edildi