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        Düzce Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Düzce Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava ve deniz şartlarının, plaj ve sahillerde risk oluşturabileceği belirtilerek denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü, uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.

        Denize girme yasağının ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

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