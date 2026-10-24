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        Düzce TSO Başkanı İshak Şengüloğlu oldu Meclis Başkanlığına Ümit Yıldırım seçildi

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yönetim kurulu ve meclis başkanı belli oldu. Tek liste ile gidilen seçimlerde İshak Şengüloğlu TSO Başkanı seçilirken, Meclis Başkanlığı'na Ümit Yıldırım seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Düzce TSO Başkanı İshak Şengüloğlu oldu Meclis Başkanlığına Ümit Yıldırım seçildi

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yönetim kurulu ve meclis başkanı belli oldu. Tek liste ile gidilen seçimlerde İshak Şengüloğlu TSO Başkanı seçilirken, Meclis Başkanlığı’na Ümit Yıldırım seçildi.

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni dönem yönetimini belirlemek üzere seçimler gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanlığı görevine ise Ümit Yıldırım seçildi. Seçimlerin ardından yeni yönetim ve meclis başkanlık divanı da netleşirken, görev devir tesliminde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

        Eski başkandan devamlılık çağrısı

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        Görevi devreden eski Meclis Başkanı Tanju Acar, yaptığı konuşmada özellikle DOSKİM projesinin önemine dikkat çekti. Zihinsel engelli vatandaşların istihdamına yönelik başlatılan projenin yeni dönemde de sürdürülmesini isteyen Acar, şu ifadeleri kullandı: "Bizim DOSKİM adında çok önemli bir projemiz vardı. Bana göre son derece kıymetli olan bu projeyi meclis üyelerimizin desteğiyle başlatmıştık. Zihinsel engelli 80 vatandaşımızın istihdam edilmesini hedefleyen bu projede ciddi mesafe kat ettik. Bizler bu görevlerde ilelebet kalmayacağız. Bugün ben görevimi bir başka arkadaşımıza devrediyorum, o da çalışmalarına devam edecek. Ancak başlattığımız projelerin ve üstlendiğimiz sorumlulukların bizden sonra da devam etmesi gerekiyor. Ben bugüne kadar üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bundan sonra göreve gelecek meclis başkanımızın da aynı sorumluluğu üstlenerek özellikle bu projeyi sürdürmesini çok arzu ediyorum. Hep birlikte elimizi taşın altına koyarak bu projeyi devam ettirmenizi özellikle rica ediyorum."

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        Yıldırım: "Bize abilik yaparak devam edeceğiz"

        Tanju Acar’ın konuşmasının ardından söz alan yeni Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, önceki dönem başkanının tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceklerini belirterek, "Abi, sen de başımızda abilik yaparak bize destek olmaya devam edeceksin. İnşallah hep birlikte, beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        "Düzce için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

        Seçimin ardından ilk açıklamasını yapan Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurguladı. Yıldırım, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. İyi görevler diliyorum. Hepinizle Düzce için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza, sizinle beraber çalışmaktan mutluluk duyacağıma söz veriyorum. Daha sonraki meclislerde hep beraber gönül rahatlığıyla abi kardeş ilişkisi içerisinde çalışabilmeyi temenni ederek hepinize tekrardan teşekkür ediyorum."

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        Gerçekleştirilen seçim sonucunda Düzce TSO Meclis Başkanlığı’na Ümit Yıldırım seçilirken, Meclis Başkanvekilliği görevlerine Rasim Mercan ve Selahattin Aydın getirildi. Meclis Katip Üyeliği görevine ise Ertuğrul Aydoğan seçildi.

        Yeni başkan İshak Şengüloğlu oldu

        Meclis başkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu seçimlerine geçildi. Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde İshak Şengüloğlu, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Şengüloğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun asil üyeleri Görkem Özdemir, Ahmet Acaroğlu, Murat Sert, Baki Ertuğral, Şahin Bircan, Yakup Temiz, Uğur Çapar ve Ümit Ülgen’den oluştu.

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        Yönetim kurulunun yedek üyeleri ise Fikret Kocaoğlu, Selahattin Aydın, Yunus Emre Gülay, Ahmet Veli, Nurettin Hizel, Mehmet Korkmaz, Harun Yılmaztürk ve Yakup Uysal’dan oluştu.

        Gerçekleştirilen seçimlerle birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni yönetim dönemi başlamış oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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