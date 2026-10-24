TMO Genel Müdürü Güldal, Düzce'de incelemede bulundu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık alım noktasında incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve beraberindeki heyetle TMO Yığılca fındık alım noktasına gelen Güldal, çalışanlar ve üreticilerle sohbet etti.

Güldal, yaptığı açıklamada, bölgedeki hasat süreci, verim, kalite ve rekolteye ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

TMO'nun fındık üreticisinin daima yanında olduğunu, Türkiye genelinde 83 farklı noktada fındık alımı yapıldığını belirten Güldal, "Şu anda Türkiye genelinde kaliteli fındık alımı gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde büyük bir çürük problemi bulunmuyor ve çürük oranı yüksek çıkan üreticilere aynı numuneden yeniden analiz yaptırma imkanı sağlıyoruz." dedi.

REKLAM

Güldal, alım süreçlerinin tamamen şeffaf ve kayıt altında yürütüldüğünü vurgulayarak, "Ekspertizin göğsünde ve alım alanında kameralar var. Tüm analizler ve boşaltma işlemleri üreticinin gözü önünde yapılıyor. İşlem sonunda üreticinin cep telefonuna onay kodu gönderilerek ödemeleri doğrudan kendi hesaplarına aktarılıyor. Üretici belgesi olsa dahi tüccar mantalitesiyle alım merkezine gelen kişilerin ürünlerinin alınmaması konusunda kesin talimat verdim​​​​​​​." diye konuştu.

TMO Genel Müdürü Güldal, geçen hafta bazı yerel medya kuruluşlarında bölgede alım konusunda şikayetlerin olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

REKLAM

Güldal'ın programında, TMO Sakarya Bölge Müdürü Dursun Esen, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ve Yığılca Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Yılgın da yer aldı.