Düzce'de 120 atlas sediri dikildi

– Düzce'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çamköy Kavşağı'nda ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Hayırsever iş insanı Refik Kuru tarafından bağışlanan 120 atlas sediri toprakla buluşturuldu.

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, hayırsever iş insanı Refik Kuru'nun büyük katkılarıyla ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemeleri yapılan Çamköy Kavşağı'nda ağaç dikim etkinliği düzenledi. Refik Kuru tarafından bağışlanan 120 mavi atlas sedirinin toprakla buluşturulduğu etkinliğe Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hayırsever iş insanı Refik Kuru, Düzce Kent Konseyi Başkanı Orhan Yılmaz, DESOB Başkanı Bülent Keser ve mahalle muhtarları katıldı. İlk ağacın dikimini Başkan Özlü ve iş insanı Kuru birlikte gerçekleştirdi.

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Başkan Özlü, Çamköy Kavşağı'nın Düzce'ye yakışır güzel bir yaşam alanına dönüşmesini istediklerini belirterek, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Biz de bugüne atfen 120 adet atlas sedirini Çamköy Kavşağı'ndaki alana diktik. Biz istiyoruz ki burası Düzce'nin merkezinde çok güzel bir kavşak olsun. Bu kavşakta Refik Bey'in çok emeği var. Bu sedirleri belediyemize hibe eden iş insanı Sayın Refik Kuru'ya çok teşekkür ediyoruz. Düzce'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Burayı 10 sene sonra tanıyamayacaksınız"

İş insanı Refik Kuru ise bölgenin gelecekte çok daha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşacağını ifade ederek, "Burayı 10 sene sonra tanıyamayacaksınız" diye konuştu. Ağaçlandırmanın önemine dikkat çeken Kuru, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Ağaç olmayan yerde hayat da o kadar iyi olmaz. Biz de bugün getirdiğimiz mavi atlas sedirlerini bu bölgeye dikiyoruz. Düzce yeşil bir bölge ancak burayı daha yeşil, peyzajı daha güzel bir yer olarak görmek istiyoruz. Ülkemizi daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bu bölge 267 dönüm. Burayı 78 yıldır sürekli ağaçlandırıyoruz. Maalesef ülkemizde ağaç sevgisi yeterince gelişmiş değil. Ağaca gereken önemi veremiyoruz. Diğer iş insanlarının da bu konuda örnek olması ve ağaç dikmesi gerekiyor. Ben de prensip olarak her yıl meyve ve diğer türlerden 500 ağaç dikmeyi kendime görev edindim. Her yere ağaç dikmemiz, gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmamız gerekiyor."