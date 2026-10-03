Düzce'de devrilen patoz makinasının altında kalan kişi öldü
Düzce'de fındık harmanı sırasında devrilen patoz makinesinin altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Düzce'de fındık harmanı sırasında devrilen patoz makinesinin altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Nasırlı köyünde fındık harmanı yapıldığı sırada devrilen patoz, Hamza A'nın (66) üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patozun altından ağır yaralı çıkarılan Hamza A., ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hamza A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.