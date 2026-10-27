Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti
Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu genç sürücü yaşamını yitirdi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu genç sürücü yaşamını yitirdi.
Muhammet Fidan'ın (19) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, ilçeye bağlı Çukurören köyü sapağında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Fidan'ın cenazesi, incelemenin ardından Yığılca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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