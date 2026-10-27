Düzce'den kısa kısa

Turnuvada Osmangazi Ortaokulu birinci, Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu ikinci, Üçköprü Ortaokulu üçüncü, Cumhuriyet Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Turnuvada öğrenciler hem kıyasıya mücadele etti hem de Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kaynaşlı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte "Temiz Şehir Düzce" mottosuyla çevre kirliliğine karşı mücadele sürdürülüyor.

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