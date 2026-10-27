Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Yapılan aramada 224 gram kokain ele geçirildi. Altı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Z.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen Z.K. (40) isimli şahsın şoför olarak bulunduğu otobüste, gecikmesinde sakınca bulunan hâl kapsamında adli arama gerçekleştirildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen otobüs şoförünün bulunduğu araçta 224 gram kokain ele geçirildi.

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