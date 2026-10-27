Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

        Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen otobüs şoförünün bulunduğu araçta 224 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

        Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen otobüs şoförünün bulunduğu araçta 224 gram kokain ele geçirildi.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen Z.K. (40) isimli şahsın şoför olarak bulunduğu otobüste, gecikmesinde sakınca bulunan hâl kapsamında adli arama gerçekleştirildi.

        Yapılan aramada 224 gram kokain ele geçirildi. Altı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Z.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Düzce polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor İki ayrı uyuşturucu oper...
        Düzce polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor İki ayrı uyuşturucu oper...
        Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti
        Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        23 Nisan Parkı'nda bakım ve yenileme çalışmaları başladı
        23 Nisan Parkı'nda bakım ve yenileme çalışmaları başladı
        Araçta gizli bölmede uyuşturucuya 2 gözaltı
        Araçta gizli bölmede uyuşturucuya 2 gözaltı
        Düzce'de grup içme suyu hattında inceleme
        Düzce'de grup içme suyu hattında inceleme