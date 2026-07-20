Futbol: Hazırlık maçı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile Esenler Erokspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, Esenler Erokspor karşısında müsabakanın ilk yarısını 43. dakikada kullanılan kornerde, Erokspor'lu oyuncu Enes Alıç'ın kendi kalesine attığı kafa golüyle 1-0 önde tamamladı. Bursaspor, 90+1. dakikada Hüseyin Maldar'ın sağ çaprazdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma, Bursaspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

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