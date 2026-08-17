Marmara Depremi'nde yakınlarını kaybedenlerin yürekleri 27 yıldır buruk

ÖMER ÜRER - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden etkilenen Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yakınlarını kaybedenlerin acısı 27 yıldır dinmiyor.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan, 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de can kayıplarına ve yıkıma neden oldu.

Düzce genelinde resmi kayıtlara göre depremde 270 kişi hayatını kaybetti, 1157 kişi yaralandı, 4 bin 306 konut ve iş yeri yıkıldı.

- "O gece büyük bir gürültüyle uyandım"

Depremde, yeni evli kardeşi 25 yaşındaki Hamdi ve onun 19 yaşındaki eşi Çiğdem Kara'yı kaybeden Mehmet Kara, AA muhabirine, kardeşiyle inşaat işiyle uğraştıklarını ve deprem günü çalıştıktan sonra evlerine gittiklerini söyledi.

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Kara, o gece büyük bir gürültüyle uyandığını dile getirerek, "Daha önce deprem yaşamadığımız için ne olduğunu anlayamadık. Evde misafirlerim de vardı. Ayakta durmakta zorlanıyorduk. Dışarıya çıktığımızda her yer siyahtı ve göz gözü görmüyordu. Sonra aklıma kardeşim geldi. O başka bir evde kirada oturuyordu. Evine koştuk ama onların bulunduğu kat komple çökmüştü." diye konuştu.

Kardeşini ve eşini sabah enkazdan çıkardıklarını anlatan Kara, "Kepçelerin yardımıyla kardeşim ve gelinimize ulaştık. Yatakta birbirlerine sarılmış şekilde bulduk. Allah o günleri bize tekrar yaşatmasın. Gerçekten zor bir süreç." dedi.

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Kara, deprem farkındalığının önemine işaret ederek, "Depremi bilerek yaşayacağız. Deprem öldürmez, bina öldürür. Yapı stokumuz şu an Gölyaka'da çok iyi​​​​. Devletimizden Allah razı olsun. TOKİ'lerimiz, her şey çok iyi." ifadesini kullandı.

Acılarını ilk günkü gibi yaşadıklarını belirten Kara, yakınlarının mezarlarına sık sık ziyarette bulunup dua ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Geldiğimizde ev yoktu"

Depremde 11 ve 15 yaşındaki oğullarını, ağabeyini, ablasını ve yeğenini kaybeden 63 yaşındaki Nusret Atasoy da aile apartmanlarının depremde yıkıldığını söyledi.

Çocuklarının, ağabeyinin ve ailesinin deprem gecesi aynı evde olduklarını, eşi ve kendisinin kent merkezindeki evde bulunduklarını anlatan Atasoy, "Gece deprem oldu. Eşimle Düzce'deydik. Çocuklarım Gölyaka'da olduğu için hemen buraya geldik. Geldiğimizde ev yoktu, çocuklar yoktu ve onları bulamadık. Ablam ve yeğenimi enkazdan 3-4 saat sonra, çocukları bir gün sonra, ağabeyimi iki gün sonra çıkardık." diye konuştu.

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Depremin ardından zor günler geçirdiklerini dile getiren Atasoy, "Devletimizden Allah razı olsun, bize sahip çıktı. Evimizi aldık, Allah'a şükür her şeyimiz oldu. Tekrar bir oğlum oldu, şu an 25 yaşında. Kızım o dönemde bizim yanımızda olduğu için sağ kalmıştı. 2 oğlumu kaybettim. Evlat acısı çok kötü. 27 yıl oldu, çocuklarımın aklımdan çıktığı bir an bile yok. Kardeşlerimi de kaybettim ama evlat acısı çok farklı. O akşam ayakkabı almıştım çocuklarıma ama sabah ayaklarına giydiremedim. Büyük oğlum, 'Baba ayakkabılarımı gönder' diye aradı. Sabah gönderecektim ama olmadı. O ayakkabıları 10 yıla yakın sakladım." ifadelerini kullandı.