Düzce Belediye Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber, Türk Kızılayına 22. kez kan bağışında bulundu. Dilber, kan bağışının sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek Kızılay personeline teşekkür etti.

Düzce Belediye Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber, Türk Kızılayına 22. kan bağışını gerçekleştirdi. Bağışın ardından açıklamada bulunan Dilber, kan bağışının hayat kurtaran önemine vurgu yaptı. Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Hasan Ergen başta olmak üzere, bağış sürecinde güler yüzlü ve samimi destekleriyle kendisine yardımcı olan tüm Kızılay personeline teşekkür eden Dilber, kan bağışının toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

REKLAM

"Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" mesajını paylaşan Ali Dilber, vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.