İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dere yatağında yaptığı incelemede sürücü İlhan Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan M.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Akbaş'ın cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü.

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