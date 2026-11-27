Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ve sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda sanayicilerin sorunları, talepleri ve çözüm önerileri ele alındı.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Mehmet Makas, Başkan Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ile organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ve sanayiciler katıldı.

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"Sanayicilerimizin yanındayız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Makas, sanayicilerin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla bu tür istişare toplantılarını sürdüreceklerini belirterek, "Biz hemhal olduğumuz, bir ve beraber olduğumuz müddetçe çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Ben öncelikle her birinizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Böyle bir dönemde istihdamı ve üretimi devam ettirmek adına yaptığınız fedakarlığı görebilmekteyiz. Ama bugünler de geçecek. Daha rahat bir ortama doğru ilerleyeceğiz. Dertlerinizi dinleyip çözüm üretebilir miyiz, bunun için buradayız. Hayırlı bir sonuca varacağımıza inanıyorum. Üretimi sürdürdüğünüz, bacaların tütmesini sağladığınız, insanlarımıza iş ve aş sunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

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"Hepiniz birer kahramansınız"

Başkan Faruk Özlü ise dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Dünya pazarlarında, özellikle Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Avrupa Birliği pazarında daralma yaşandığını belirten Özlü, Çin'in de dünya ekonomisi ve Türkiye açısından önemli bir rekabet baskısı oluşturduğunu ifade etti. Böylesi zorlu bir dönemde üretim ve istihdamı sürdürmeye çalışan sanayicilerin önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Özlü, Düzce'de faaliyet gösteren sanayicilere destek olmak ve çözüm üretmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Özlü, "Gerçekten sanayici olmak hiç kolay değil. İşiniz çok zor. Böyle zor şartlarda, bu tip ortamlarda üretim yapmak, ihracat yapmak, adam çalıştırmak, SGK ve vergi ödemek hiç kolay bir iş değil. Hepiniz birer kahramansınız. Katılım sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün burada bizim çözebileceğimiz konular varsa bize söylerseniz sizlere yardımcı olmak, devlet tarafındaki işlerinizi valimizin koordinasyonunda hep beraber çözmekten büyük bir gurur ve onur duyarız" dedi.

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"Düzce üç şehrinden biri"

Düzce'nin Türkiye'de gelişmekte olan üç ilden biri olduğunu ifade eden Başkan Özlü, "Düzce küçüğün biraz büyüğü bir şehir. Aradığınız her şeyden biraz var. Düzce'ye şu anda altı adet marka otel yatırımı yapılıyor. Biri açıldı biri martta açılacak 4 adet de yapılıyor. Bunlar business oteller. Türkiye'de değişen, gelişen, hareketli üç şehrin başında Düzce geliyor. Sosyolojik yapısı çok zengin. Hepimiz bir yerden gelmişiz. O yüzden Düzceliler gelenleri yabancı görmez, buraya gelenler de yabancılık çekmez. Düzce, butik ve çok güzel bir şehir. Güzel bir şehirdesiniz. Biz de siz sanayicilere elimizden gelen her türlü desteği ve yardımı yapmayı gönülden arzu ediyoruz" dedi.

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Başkan Özlü, sanayiciler açısından önemli bir gelişmeyi de paylaşarak Düzce Gümrük Müdürlüğü'nün hukuki kuruluş işlemlerinin tamamlandığını ve idari binası için yer tespitinin yapıldığını açıkladı. Gümrük Müdürlüğü ve tır parkının E5 kenarında, Gölyaka otoyol çıkışına yakın bir noktada kurulmasının planlandığını belirten Özlü, projenin Düzce'nin sanayi ve ihracat altyapısına katkı sağlayacağını ifade etti.

"Sanayicilerimizin talepleri için çalışacağız"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, sanayicilerin taleplerinin karşılanması noktasında destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bir aylık bir seçim süreci geçti. Sinan Bey ve yönetimine davetleri için teşekkür ediyorum. Bizim için de güzel bir program oldu. Geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanımızı da ziyaret ettik. Kendisi sanayicinin emrindeyiz diyor. Biz de sizlerin emrindeyiz. Gelecek sorular ve taleplerle ilgili yardımcı olmak isteriz" diye konuştu.

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Toplantı, sanayicilerin sorun, istek ve taleplerinin dinlenmesi ve çözüm önerileri üzerine gerçekleştirilen karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.