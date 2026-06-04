665. Kırkpınar için geri sayım başladı



EDİRNE-Edirne'de 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin hazırlıkları devam ediyor.



Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediyede düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın kentin en büyük organizasyonu olduğunu belirtti.



Hazırlık çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini ifade eden Gencan, organizasyonun her geçen yıl daha fazla ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.



Kırkpınar'ın sona ermesinin ardından bir sonraki yılın hazırlıklarına başladıklarını aktaran Filiz Gencan, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ile süreç boyunca birçok toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Bir süre önce yaşanan taşkın nedeniyle Sarayiçi Er Meydanı’nda hasar oluştuğunu belirten Gencan, "Tespitlerimizi yaptık. Buradaki çalışmaları hızlandıracağız. Fiziki koşullar önemli. Hem pehlivanlarımızın konforlu alanlarda bulunması hem de gelen misafirlerimizi en iyi ortamda ağırlamak bizler için önemli." dedi.



Filiz Gencan, yeni Kırkpınar Er Meydanı Projesi'nin de kentin ortak aklı doğrultusunda yürütüleceğini kaydetti.



Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ise organizasyonun en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Kırkpınar'ın uluslararası alanda tanıtımının önemine değinen Özünlü, bu konuda çeşitli adımlar attıklarını ifade etti.



Edirne Sarayı İhya Projesi kapsamında taşınması gündemde olan Kırkpınar Er Meydanı konusunda destek vermeye hazır olduğunu belirten Özünlü, "Stadyum konusunda karar verici merci değilim. Mevcut yeri kalacaksa en iyisini nasıl yaparız, yeni bir stadyum yapılacaksa oraya nasıl katkı veririz... Benim bakış açım budur. Kırkpınar ve Edirne için en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.



Özünlü ayrıca kente, gençlere yönelik bir yaşam merkezi kazandıracaklarını sözlerine ekledi.



