665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün heyecanı, deste büyük boy müsabakalarıyla başladı.
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün heyecanı, deste büyük boy müsabakalarıyla başladı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, davul zurna eşliğinde kol bağladı.
Kırkpınar'ın simgelerinden olan cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar, geleneksel ritüellerini gerçekleştirerek peşreve çıktı. Hakem heyetinin verdiği işaretin ardından çayırda kıyasıya mücadeleler başladı.
Tribünleri dolduran güreşseverlerin ilgiyle takip ettiği müsabakalar, çeşitli boy ve kategorilerde devam edecek.
Öğle saatlerinde 32 başpehlivan bir üst tura çıkmak için mücadele verecek.
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