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        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün heyecanı, deste büyük boy müsabakalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 09:42 Güncelleme:
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün heyecanı, deste büyük boy müsabakalarıyla başladı.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, davul zurna eşliğinde kol bağladı.

        Kırkpınar'ın simgelerinden olan cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar, geleneksel ritüellerini gerçekleştirerek peşreve çıktı. Hakem heyetinin verdiği işaretin ardından çayırda kıyasıya mücadeleler başladı.

        Tribünleri dolduran güreşseverlerin ilgiyle takip ettiği müsabakalar, çeşitli boy ve kategorilerde devam edecek.

        Öğle saatlerinde 32 başpehlivan bir üst tura çıkmak için mücadele verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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