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        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşılaşacak

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 16:47 Güncelleme:
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşılaşacak

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya gelecek.


        Organizasyonun son gününde başpehlivanlık yarı final müsabakaları için güreşçiler, kura çekmek üzere er meydanına çağrıldı. Kurada, Erkan Taş'la Seçkin Duman, Mustafa Taş'la da Feyzullah Aktürk eşleşti. Peşrev çekerek tribünleri selamlayan pehlivanlar, güreşe başladı.

        Erkan Taş ile Seçkin Duman arasındaki güreş hareketli başlamasına rağmen ilerleyen dakikalarda tempo düştü. Erkan Taş'ın sık sık kasnaktan oyun kurma girişimlerini Seçkin Duman savuşturmaya çalıştı. Normal sürede pehlivanların birbirine üstünlük sağlayamaması üzerine puanlama bölümüne geçildi. Puanlamanın ilk dakikasında Erkan Taş, kasnak paça hamlesiyle rakibini yenerek finale yükseldi.

        Mustafa Taş ile Feyzullah Aktürk arasındaki güreş de tempolu başladı. Mustafa Taş'ın sert el enselerine karşılık Feyzullah Aktürk kasnaktan oyun kurmaya çalıştı. Sert el enseler, güreşte temponun yüksek olduğunu gösterdi. Normal sürede pehlivanların birbirine üstünlük sağlayamamasının ardından puanlama bölümüne geçildi. Feyzullah Aktürk, rakibinin künde girişiminden kurtularak güreşi kazanmayı başardı.

        Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk finalde karşı karşıya gelecek.

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