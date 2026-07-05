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        Kırkpınar Er Meydanı'ndaki dijital ekranlarda toplumsal farkındalık mesajları yayımlanıyor

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na yerleştirilen dijital ekranlarda, güreş müsabakalarının yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik kamu spotları ve bilgilendirme içerikleri de yayımlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Kırkpınar Er Meydanı'ndaki dijital ekranlarda toplumsal farkındalık mesajları yayımlanıyor

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’na yerleştirilen dijital ekranlarda, güreş müsabakalarının yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik kamu spotları ve bilgilendirme içerikleri de yayımlanıyor.

        Er Meydanı’nın farklı noktalarına kurulan dijital ekranlarda, Cumhurbaşkanlığı tarafından önem verilen “Aile ve Nüfus 10 Yılı” çalışmaları kapsamında hazırlanan mesajlar, koruyucu aile hizmetlerine ilişkin tanıtımlar ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hazırlanan bilgilendirme içerikleri izleyicilere aktarılıyor.

        Müsabakaları takip etmek için Sarayiçi’ne gelen binlerce güreşsever, organizasyon boyunca ekranlarda yayımlanan kamu spotlarını izleme imkanı buluyor.

        Kırkpınar’ın yalnızca spor organizasyonu değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık çalışmalarının da yer aldığı önemli bir buluşma noktası olduğuna dikkati çeken uygulamayla, aile yapısının güçlendirilmesi, koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Dijital ekranlarda organizasyona ilişkin duyuruların yanı sıra kamu kurumları tarafından hazırlanan bilgilendirici içerikler de dönüşümlü olarak yayımlanmaya devam ediyor.

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