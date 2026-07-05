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        Kırkpınar finali öncesi Mansur Yavaş'tan Edirne Belediyesine ziyaret

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final programı kapsamında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Kırkpınar finali öncesi Mansur Yavaş'tan Edirne Belediyesine ziyaret

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final programı kapsamında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

        Tarihi Edirne Belediye Binası'nda gerçekleşen ziyarette Yavaş'a, Ahmet Akın, Cavit Arı, Serkan Sarı ile Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan eşlik etti.

        Heyeti, Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın yanı sıra CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ve parti yöneticileri karşıladı.

        Ziyaretin ardından heyetin, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak final müsabakalarını takip etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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