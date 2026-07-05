Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde yaz spor kursları başladı. Vize Belediyesince voleybol, tenis, masa tenisi, satranç, kız futbolu ve halk oyunları yaz spor kursları açılış töreni yapıldı. Belediye Başkanı Ercan Özalp, törende, spor kurslarına katılan öğrencilere başarılar diledi. Verimli kurs dönemi geçirmelerini temenni eden Özalp, kurslara katılmak isteyen öğrencilerin belediyeye müracaat etmesi gerektiğini belirtti. - Üreticiler bilgilendirildi Kırklareli'nde üretici bilgilendirme toplantıları sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere, tarımsal üretim planlaması, hasat uygulamaları ve anız yangınları hakkında bilgilendirildi. Toplantıda, üretim sezonu hakkında değerlendirme yapıldı.

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