Vize Kaymakamı Balaban, plaj denetimine katıldı

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde plaj denetimine katıldı. Balaban, plajlarda boğulma olaylarının önlenmesine ilişkin denize girişlerin yasaklandığı plajlarda jandarma ekipleriyle denetimde bulundu. Plajda bulunan vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunan Balaban, vatandaşların kurallara riayet etmesini istedi. Balaban'a Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Sefer Yılmaz, Vize Orman İşletme Müdürü Sultan Nebati de eşlik etti.

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