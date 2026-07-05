Kırkpınar'ın gizli kahramanları 665 yıldır geleneği yaşatıyor

SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanında mücadele eden pehlivanların yanı sıra zurnacılar, cazgırlar, başyağcılar ve bezciler de organizasyonun vazgeçilmez unsurları olarak geleneği yaşatmayı sürdürüyor.



Yaklaşık 55 yıldır Kırkpınar'da zurna çalan Hayrettin Zurnacı, AA muhabirine, mesleğini dedesinden ve babasından devraldığını, Kırkpınar'da görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.



Pehlivanların ritimle motive olduğunu ifade eden Zurnacı, "Ritim olmazsa pehlivan güreşemez. Bu ritim oldu mu pehlivan saldırır, mücadele başlar." dedi.



Bu yıl son kez görev yapmayı planladığını belirten 72 yaşındaki Zurnacı, mesleğini uzun yıllardır severek sürdürdüğünü dile getirdi.



15 yıldır başyağcı olarak görev yapan Faik Ürütükçü de minik boylardan başpehlivanlara kadar tüm sporcuları yağladıklarını anlattı.



Asırlık geleneğe hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Ürütükçü, şöyle devam etti:



"Edirne Belediyesinde çalışıyoruz, burada görevliyiz. 15 seneden beri başyağcıyım. Bu Edirne'mizin gururu ve iftiharıdır. Bizim görevimiz yağcılık. Minik 1'den en üst başpehlivana kadar yağlıyoruz. Biz gurur hissediyoruz, onlarla beraber duygulanıyoruz. Çünkü ufaktan beri tanıyoruz biz onları. Ufaktan beri güreşiyorlar, bu mertebeye gelene kadar biz yağlıyoruz onları burada. Kırkpınar deyince davulumuz, zurnamız, yağcılarımız burada bir coşku, şenlik. Edirne'mizin gururu bu." dedi.



Yaklaşık 8 yıldır gönüllü bezci olarak görev yapan Tamer Kestane ise pehlivanların ihtiyaç duyduğu anlarda yanlarında olduklarını belirterek Kırkpınar'ın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



48 yıldır Kırkpınar'da görev yapan cazgır Sabahattin Erdoğan da pehlivanlıktan geldiğini belirterek bunun pehlivanların duygu ve heyecanını seyirciye daha iyi aktarmasını sağladığını söyledi.



Erdoğan, "Kırkpınar deyince aklıma yiğitlik geliyor. Kırkpınar, dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonu ve en önemli kültürel değerlerimizden biridir." dedi.



