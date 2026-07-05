Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Eski pehlivan, Kırkpınar'da cazgır olarak er meydanında

        Eski pehlivan, Kırkpınar'da cazgır olarak er meydanında

        ÖZGÜN TİRAN - Uzun yıllar er meydanında kispet giyerek mücadele eden Salih Bozan, artık Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgır olarak pehlivanları maniler ve beyitlerle salavatlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Eski pehlivan, Kırkpınar'da cazgır olarak er meydanında

        ÖZGÜN TİRAN - Uzun yıllar er meydanında kispet giyerek mücadele eden Salih Bozan, artık Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgır olarak pehlivanları maniler ve beyitlerle salavatlıyor.

        Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş köyünden gelen 41 yaşındaki Bozan, AA muhabirine, 1999 yılında başladığı güreşi 2009'da yaşadığı sakatlık ve maddi imkansızlıklar nedeniyle bıraktığını söyledi.

        Ustası, başcazgırlardan Şükrü Kayabaşı'nın yönlendirmesiyle cazgırlığa başladığını belirten Bozan, 15 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve Kırkpınar'da bu görevi yaptığını ifade etti.

        Edirne'nin yağlı güreş için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Bozan, "Bir Kırkpınar'a daha geldik. Edirne demek, Sarayiçi demek, yağlı güreşin anası, babası demek. Edirne sahasında güreş yapmak çok farklıdır. Cenabıallah bize bu sahada hem kispet giyip hem de cazgırlık yapmayı nasip etti. Ustalarımızın öğrettiği beyitler doğrultusunda bu mesleği en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Geçmişte pehlivanların maddi açıdan büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Bozan, bugün belediyeler ve ağaların desteğiyle sporcuların daha iyi imkanlara kavuştuğunu kaydederek, "Bizden sonraki nesiller aynı sıkıntıları yaşamadığı için seviniyoruz." diye konuştu.

        Bozan, Trakya halkının kendilerini yıllardır en iyi şekilde ağırladığını dile getirerek, başpehlivanlara altın kemer mücadelesinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Aile tatili devam ediyor
        Aile tatili devam ediyor
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde

        Benzer Haberler

        Pehlivan anneleri evlatlarını er meydanında da yalnız bırakmıyor
        Pehlivan anneleri evlatlarını er meydanında da yalnız bırakmıyor
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar ayak tabanlarını "kına" il...
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar ayak tabanlarını "kına" il...
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı
        Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 518 polis görev yapıyor
        Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 518 polis görev yapıyor
        Edirne'de 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'nde Melek Mosso s...
        Edirne'de 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'nde Melek Mosso s...
        Edirne'de Kırkpınar Festivali kapsamında Melek Mosso konser verdi
        Edirne'de Kırkpınar Festivali kapsamında Melek Mosso konser verdi